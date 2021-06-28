Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, günlerce sürecek ve...
Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, günlerce sürecek ve...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Günlerce sürecek. Bugünden itibaren başlıyor. Saat verildi. Çok sayıda il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar cumartesi gününe kadar devam edecek. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Bugün çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak başlıyor. Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı. Cumartesi gününe kadar 5 gün boyunca devam edecek. Peş peşe uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat. Saat verildi.