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Meteoroloji son dakika kodu ile art arda duyurdu! Hepsi birden geliyor, bugün başlıyor ve...
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. İller tek tek açıklandı. Bugünden itibaren başlıyor. MGM son dakika uyarısında yağış ile birlikte rüzgarın da etkili olacağını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü harita ile yaptığı son açıklamada hangi illerde yağış görüleceğini saat vererek paylaştı.