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Meteoroloji son dakika kodu ile açıkladı! Bu kez çok kuvvetli geliyor, kırmızı alarm...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması. Çok kuvvetli olacak. Bugün başlıyor. O saatlere dikkat. Peş peşe kritik uyarılar yapıldı. Sağanak geliyor. Kuvvetini artırarak devam edecek. İstanbul için yağış açıklaması geldi. Sabahın ilk saatlerinde kuvvetli sağanak başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımlandı ve yurt geneli için uyarılar peş peşe geldi. Öte yandan AFAD 7 il için flaş bir açıklamada bulundu. İşte yurt genelinde hava durumu...