Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji son dakika ile duyurdu! Geri dönüyor, çok kuvvetli geliyor, cumartesi ve pazar...
Meteoroloji son dakika ile duyurdu! Geri dönüyor, çok kuvvetli geliyor, cumartesi ve pazar...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor ve geri dönüyor. Saat verildi. Yeni harita paylaşıldı, yeniden tamamen değişti. Cumartesi ve pazar çok sayıda ilde sağanak etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmasa da yağışlar başlıyor. MGM'den uyarı geldi. İşte bugün sağanak beklenen iller ve Meteoroloji'nin son dakika açıklaması...