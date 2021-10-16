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Meteoroloji son dakika ile duyurdu! 5 gün sürecek, çok kuvvetli geliyor, flaş kar açıklaması...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 5 gün boyunca sürecek. Çok sayıda ilde başlıyor. Çok kuvvetli geliyor. Sıcaklıklar 4 derece daha azalıyor. Sağanak yağış etkisini yeniden gösterecek. MGM güncel haritayı paylaştı. Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Kar ile ilgili de tahminler geliyor. İşte son durum...