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Meteoroloji son dakika duyurdu! Yeniden geliyor, kuvvetli olacak, 5 gün boyunca...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Haziran'ın son günlerinde ülke genelinde yer yer yağışlar devam ederken herkes hava durumunu merak ediyor. Günlerce sürecek. Yarından itibaren başlıyor. Çok sayıda il için kritik uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre yarından itibaren birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte il il Türkiye genelinde hava durumu...