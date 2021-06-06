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Meteoroloji son dakika duyurdu! Yeniden başlıyor, Tam 15 gün...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. 15 gün boyunca sürecek. Yarından itibaren başlıyor. Çok sayıda il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre yarından itibaren birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca yaz sıcaklıklarının ancak 15 gün sonra görülebileceği belirtildi. İşte haberin detayları...