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Meteoroloji son dakika duyurdu! Günlerce sürecek, o illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli olacak, birçok ilde tamamen değişiyor. Sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. Sağanak geri döndü. Uyarılar peş peşe geldi. AKOM ve Meteoroloji uyarı yaptı. Türkiye'nin büyük bölümünde kuvvetli sağanak etkili oldu, yağışların devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son açıklama geldi. İşte önümüzdeki günlerde sağanak beklenen iller...