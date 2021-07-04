Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji son dakika duyurdu! Günlerce sürecek, Kuvvetli geliyor! Çok sayıda ilde...
Meteoroloji son dakika duyurdu! Günlerce sürecek, Kuvvetli geliyor! Çok sayıda ilde...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çok kuvvetli olacak. Günlerce devam edecek. Ve yeniden başlıyor. Çok sayıda il için peş peşe uyarılar yapıldı. Meteoroloji haftalık hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre doğu kesimlerde hava sıcaklığı hissedilebilir derecede azalacak. Hafta genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Pazartesi günü sağanak yağış yurdun büyük kesimini terk etse de belli bölgelerde yine etkisini gösterecek. İşte sağanak yağış beklenen iller ve il il hava durumu...