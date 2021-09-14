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Meteoroloji son dakika duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, 51 ilde yeniden başlıyor, cumartesine kadar...

14 Eylül 2021 Salı - 11:08 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 11:22

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. 51 ilde etkisini gösterecek, yarın yeniden başlıyor. İller tek tek açıklandı. Cumartesi gününe kadar devam edecek. Onlarca kent için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklıklarda hızlı düşüşler yaşanmayacak. Öte yandan bugün için de çok sayıda kent için yağış açıklaması geldi. Saat verildi. İşte bugün sağanak beklenen iller ve MGM'nin son açıklaması...


Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 51 ilde yeniden başlıyor. Uyarılar peş peşe geldi. Bugünden başlayarak cumartesi gününe kadar onlarca ilde yağış etkili olacak. Çok kuvvetli sağanak geliyor, harita paylaşıldı. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
BUGÜN HAVA NASIL? HANGİ İLLERDE SAĞANAK VAR?
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
 
 
EGE
 
Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MANİSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
AKDENİZ
 
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı bulutlu, iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu
 
VAN °C, 25°C
Az bulutlu
 
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI
 
Bugünden başlayarak cumartesi gününe kadar onlarca ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. MGM haritayı paylaştı.
 

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