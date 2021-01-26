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Meteoroloji saat vererek duyurdu! İstanbul'a kar geliyor...

26 Ocak 2021 Salı - 8:03 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 8:09

Meteoroloji alarm verdi. hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları bu gece saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede azalacak. Gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak yağış görülecek. İstanbul'da yarın ve perşembe günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIKLARI GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN AZALACAK
 
Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
 
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
 
İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
 
Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
 
Yağışların; Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
 
MARMARA
 
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde güney yönlerden, gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
 
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'de salı öğle ve  akşam 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına  şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba sabah etkisini kaybetmesi  bekleniyor.  Güney Ege'de de rüzgarın bugün akşam ve gece, çarşamba ise sabah 6 ila  8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği  öngörülüyor. Fırtınanın çarşamba öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
 
 
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
 
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
AKDENİZ
 
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu için  kuvvetli yağış uyarısında bulundu.  Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Antalya'nın doğusunda devam  eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50  kilogram) ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz  kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olunması gerekiyor.
 
 
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ANKARA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu
 
KONYA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu
 
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HAKKÂRİ °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KARS °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu
 
SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu

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