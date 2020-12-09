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Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Yağmur geliyor

İHA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 18:46 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 18:46

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmede, Kırıkkale ve Çankırı illerinin cuma gününden itibaren ılık ve yağışlı hava sistemlerinin etkisi altına gireceği belirtildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Kırıkkale ve Çankırı il genelinde cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Yağışlı hava sisteminin Orta Akdeniz üzerinden geleceği belirtildi. Havanın cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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