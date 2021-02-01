Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre haftanın ilk üç günü belli bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege kıyı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Hafta genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere kıy kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Çanakkale, Antalya'da sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da ise güneşli bir hava var. Yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor.