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Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Kuvvetli olacak

24 Aralık 2020 Perşembe - 18:50 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 18:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi geneli ve Kuzey Ege için uyarıda bulundu. Öte yandan Meteoroloji uyarısı sonrası İstanbul Valiliği de açıklama yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) öngörülüyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
 
BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN
 
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, 'İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın (25 Aralık) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

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