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Meteoroloji saat verdi ve uyardı! Kuvvetli geliyor...

10 Aralık 2020 Perşembe - 10:02 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 10:02

Meteoroloji'den uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu, zamanla güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege Denizi'nde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esecek. 
 
BUZLANMA VE DON UYARISI
 
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte öğle saatlerine kadar yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Hakkâri ve Van’da 7, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 6 derece olması beklenmektedir” denildi.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14 
 
  İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17 
 
  İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19 
 
  Adana: Parçalı bulutlu 20 
 
  Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18 
 
  Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17 
 
  Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16 
 
  Erzurum: Parçalı bulutlu 4 
 
  Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12 

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Meteoroloji uyarı sağanak
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