Meteoroloji saat verdi ve uyardı! Bugün...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Bugün öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa ve Mardin 'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen toz taşınımı sebebi ile meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.