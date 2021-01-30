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Meteoroloji saat verdi! 1987 yılından beri ilk kez olacak
Bugün itibarıyla birçok ile Meteoroloji'den yağış uyarısı yapıldı. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetlenmesi öngörülürken Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinde, Antalya’nın doğusunda ve Bolu’da yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde örtü bırakması beklentisi bulunuyor. Öte yandan Türkiye'ye doğru yola çıkan soğuk hava sistemi İstanbul'u 1987 yılındaki o efsane kış günlerine götürebilir. Meteoroloji son yaptığı açıklamada ise yoğun kar yağışı için saat verdi.