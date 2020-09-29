Meteoroloji radar görüntüleri! Yağmur devam edecek mi? İl il hava radar görüntüleri

Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yağıştan hemen önce boğaz ve çevresindeki siyah bulutlar gündüzü geceye çevirdi. İstanbul'da aralıklı sağanak olarak başlayan yağış devam ediyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM oto yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Bu haberlerin ardından pek çok kişi de meteoroloji hava radarını araştırıyor. Peki, Yağmur devam edecek mi? Yağmur ne zaman duracak? İşte il il Meteoroloji radar görüntüleri...

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. İstanbul'da aralıklı sağanak olarak başlayan yağış devam ediyor. Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Peki, Yağmur devam edecek mi? Yağmur ne zaman duracak? İşte il il Meteoroloji radar görüntüleri...

İstanbul'da aralıklı sağanak yağış ve dolu etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.

Aralarında Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir , Bahçelievler ve Fatih'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli dolu etkili oldu. Yağıştan hemen önce boğaz ve çevresindeki siyah bulutlar gündüzü geceye çevirdi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul Boğazı'nın üstünü de kara bulutlar sardı. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

METEOROLOJİ HAVA RADARI GÖRÜNTÜLERİ

Meteoroloji Radarı Nedir?

Radarlar meteoroloji alanında ilk kez 1950’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. 1970’li yıllardan itibaren Doppler radar teknolojisine geçilerek radarlardan dijital formda bilgiler alınmaya başlanmıştır. Radarların meteoroloji alanında kullanılmasıyla özellikle şiddetli yağışlar, dolu, tornado, taşkın ve selleri önceden belirleyebilmek mümkün olmuştur. Aktif bir uzaktan algılama sistemi olan meteorolojik radarlar ile meteorolojik hedefin konumu, hızı, hareket yönü belirlenerek, meteorolojik hadisenin tipi, şiddeti ve miktarı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Radardan gönderilen elektromanyetik sinyal yağmur zerrecikleri, kar taneleri, dolu gibi hidrometeorlarla temas ettiğinde elektromanyetik saçılmaya maruz kalır. Saçılan bu elektromanyetik dalgalar, radarların hassas alıcıları tarafından algılanıp işlenerek, yazılımlar vasıtasıyla kullanıcıya görsel bir ürün olarak sunulurlar. Dual polarizasyon özellikli radarlarda kullanılan bulanık mantık algoritmaları, yağış tipinin detaylı sınıflandırılması ve özellikle dolu tespitine katkı sağlamaktadır.