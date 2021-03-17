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Meteoroloji peş peşe uyarı yapmıştı! Kar yağışı başladı, İstanbul için flaş açıklama...
Meteoroloji art arda uyarılarda bulunmuştu. Kar yağışı başladı. Ankara'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Lapa lapa yağan karla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Bir ilde ise okullar tatil edildi. İstanbul için de yağış açıklaması geldi. Hava bugün nasıl? İşte hava durumu ile ilgili bilgiler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.