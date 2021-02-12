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Meteoroloji, İzmir ve çevresinde yeni bir hortum beklenmediğini açıkladı

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 10:45 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 10:45

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi.


 AA muhabirinin kurum yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 11 Şubat  saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da  etkiledikten sonra bölgeyi terk etti.
 
Hortumun oluşma şekli, etkisi ve süresinin tespitine ilişkin  çalışmalar sürüyor.
 
 Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir  hava olayını beklemediklerini açıkladı.
 
 Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği  biliniyor.
 
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek
 
Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye  başlayacak.
 
Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye  inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji İzmir hortum
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