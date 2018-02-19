Meteoroloji İstanbul için tarih verdi

Meteorolojiden yapılan son hava durumu son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere, yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde, gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Meteorolojiden bir haftalık tahminlerine göre, 25 Şubat Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniliyor.
Bölgelerde ve bazı illerde hava durumu şöyle:
MARMARA
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Çanakkale 10 derece az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Edirne 10 derece az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 10 derece az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli 9 derece Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri hafif yağmurlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 13 derece Parçalı az bulutlu
Aydın 16 derece Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir 16 derece Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Manisa 14 derece Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 20 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Antalya 21 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
Hatay 18 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Isparta 12 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Ankara 12 derece Parçalı bulutlu
Çankırı 12 derece Parçalı bulutlu
Eskişehir 12 derece Parçalı bulutlu
Konya 14 derece Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Bolu 11 derece Az bulutlu
Düzce 13 derece Az bulutlu
Sinop 9 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Zonguldak 9 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Amasya 13 derece Az bulutlu
Samsun 10 derece Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Tokat 14 derece Az bulutlu
Trabzon 9 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere Iğdır çevrelerinin yağmurlu, Van çevrelerinin karla karışık yağmurlu, Bitlis çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Elazığ 10 derece Parçalı az bulutlu
Erzurum 4 derece Parçalı bulutlu
Kars 3 derece Parçalı bulutlu
Malatya 10 derece Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 15 derece Az bulutlu ve açık
Gaziantep 15 derece Az bulutlu ve açık
Kilis 15 derece Az bulutlu ve açık
Siirt 13 derece Az bulutlu