Meteoroloji İstanbul için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde ve bazı illerde hava durumu şöyle:

MARMARA

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Çanakkale 10 derece az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Edirne 10 derece az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 10 derece az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli 9 derece Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri hafif yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 13 derece Parçalı az bulutlu

Aydın 16 derece Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İzmir 16 derece Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Manisa 14 derece Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 20 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Antalya 21 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

Hatay 18 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Isparta 12 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ankara 12 derece Parçalı bulutlu

Çankırı 12 derece Parçalı bulutlu

Eskişehir 12 derece Parçalı bulutlu

Konya 14 derece Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bolu 11 derece Az bulutlu

Düzce 13 derece Az bulutlu

Sinop 9 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Zonguldak 9 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Amasya 13 derece Az bulutlu

Samsun 10 derece Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Tokat 14 derece Az bulutlu

Trabzon 9 derece Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere Iğdır çevrelerinin yağmurlu, Van çevrelerinin karla karışık yağmurlu, Bitlis çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Elazığ 10 derece Parçalı az bulutlu

Erzurum 4 derece Parçalı bulutlu

Kars 3 derece Parçalı bulutlu

Malatya 10 derece Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 15 derece Az bulutlu ve açık

Gaziantep 15 derece Az bulutlu ve açık

Kilis 15 derece Az bulutlu ve açık

Siirt 13 derece Az bulutlu