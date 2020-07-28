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Meteoroloji illeri tek tek sıralayıp uyardı!

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 10:28 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 10:28

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak, beklendiği bildirildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede  hava az bulutlu, açık ve zamanla parçalı bulutlu olacak. 
 
Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve  Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği  tahmin ediliyor.
 
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği  bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi  bekleniyor.
 
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ile Ardahan'da 12, Ağrı'da  15, Erzurum'da 16, Erzincan'da 21 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü. 
 
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ile Erzincan'da 36,  Ağrı'da 33, Kars'ta 31 ve Erzurum ile Ardahan'da 30 derece olması öngörülüyor.
 
Erzurum ve Erzincan'da kuvvetli rüzgar beklendiğinden, oluşabilecek  olumsuzlukla karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
 
  
 

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