Meteoroloji illeri sıralayıp uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu