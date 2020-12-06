Meteoroloji illeri sıralayıp uyardı! Kar geliyor

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu