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Meteoroloji illeri sıralayıp uyardı! Kar geliyor

06 Aralık 2020 Pazar - 8:51 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 8:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Kars ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6 Aralık 2020 Pazar günü hava durumu tahminleri...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
MARMARA
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu
 
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu
 
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu
 
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
 
AKDENİZ
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
 
HATAY °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
 
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu
 
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu
 
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
TRABZON °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı çok bulutlu, Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KARS °C, -1°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu

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