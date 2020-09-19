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Meteoroloji il il uyardı! Sağanak geliyor...

İHA |  19 Eylül 2020 Cumartesi - 9:41 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 9:41

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
 
SEL UYARISI YAPILDI 
 
Meteoroloji Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde  yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak  öngörülüyor. Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu  hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olunması gerekiyor.
 
 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 28
  İstanbul: Parçalı bulutlu 25
  İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31
  Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
  Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27
  Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 32
  Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
 
 
 
 

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