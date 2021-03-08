Meteoroloji gün verip uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre bu hafta yurt genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ancak hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor.