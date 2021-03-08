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Meteoroloji gün verip uyardı! Kar geliyor
Kar geliyor. Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu raporu yayımlandı. Kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak olan hava sıcaklıkları perşembe günü azalacak. Türkiye perşembe günü sağanak ve kar yağışına teslim olacak.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre bu hafta yurt genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ancak hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor.