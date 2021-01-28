Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alıyor! KPSS en az 50 puan ile personel alınacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı ilanı Resmi Gazete'te yayımlandı. MGM personel alımı ilanına göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte MGM personel alımı ilanı ve başvuru şartları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile sözleşmeli personel alıyor.

MGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu

KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 28 Ocak 2021 tarihi itibariyle

yayınlandı.

Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacak.

Adaylar, tercihlerini 28 Ocak-3 Şubat 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

KPSS'DEN EN AZ 50 PUANI OLAN BAŞVURU YAPABİLECEK!

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak. Yerleştirme işlemlerinde, KPSS P3 puanı kullanılacak. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete 'te yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine

göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler ve bu

kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 06/06/1978

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (*) yer alan

hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4

üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara

ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği

yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş

yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”