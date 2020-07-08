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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 ilde sözleşmeli personel alıyor! Kılavuz yayınlandı! Başvurular nasıl yapılır?

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:10 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 10:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 9 yeni sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılır? İşte Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8 mühendis ve 1 mimar alacak. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılır? Meteoroloji Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...
 
 
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Meteorolojiye  sözleşmeli personel alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı  tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas  alınarak gerçekleştirilecek.
 
İlan kapsamında merkezi yerleştirme yöntemiyle 8 mühendis ve 1 mimar  olmak üzere, toplam 9 sözleşmeli personel alınacak.
 
 
TERCİHLER BUGÜN BAŞLIYOR! TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
 
Adaylar, tercihlerini 8-13 Temmuz döneminde tercih kılavuzunda  belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarasını  ve şifresini girerek yapabilecek. Tercih kılavuzuna bugünden itibaren ÖSYM'nin  internet sitesinden ulaşılabilecek.
 
 
 
 

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