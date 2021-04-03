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Meteoroloji gelen telefonlar herkesi şaşırttı! UFO, deprem, çamaşır...

DHA |  03 Nisan 2021 Cumartesi - 13:17 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 13:17

Meteoroloji müdürlüklerine gelen "Çamaşır asacağım, camları sileceğim, hava nasıl olacak" şeklindeki çağrılar çalışanları şaşırtıyor. Birçok sektörün hava durumuyla ilgili taleplerini karşılayan meteoroloji müdürlüğü personeli, bazen ilginç sorularla da karşılaşıyor. Gün boyunca karşılarındaki ekranlardan radarlardan gelen görüntüleri takip eden görevlilerinin iş yoğunluğu, gereksiz aramalar nedeniyle artıyor. Görevliler, hava durumuyla ilgili gelen soruları cevapsız da bırakmıyor.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine, neredeyse  bütün sektörlere hizmet sunduklarını, personelin gelen bütün bilgi taleplerini  anında karşıladığını ifade etti.
 
Antalya'nın kuvvetli hava olaylarının en sık yaşandığı bölgelerin  başında geldiğine işaret eden Gültekin, "Antalya bölgesine insan hayatını olumsuz  etkileyen kuvvetli yağışlar, fırtınalar, dolu, hortum ve zirai don olayları çokça  meydana geliyor. Bu hava olayları nedeniyle birçok kişi maddi açıdan zarara  uğruyor. Vatandaşlarımız sigorta şirketlerinden zararlarını tazmin edebilmek için  bizden çok sık bilgi talebinde bulunuyor." dedi.
 
Ev kadınlarından çok sık bilgi talebi oluyor
 
Gültekin, yaklaşık 32 yıllık meslek hayatında çok değişik taleplerle  karşılaştığını söyledi. Vatandaşların büyük oranda meteorolojiyi ilgilendiren konularda  kendilerini aradığını vurgulayan Gültekin, şöyle konuştu: "Ancak meteoroloji olayları dışında farklı konularla ilgili müracaat  yapanlar da var. UFO gördüğünü söyleyenden tutun deprem anında bilgi almak  isteyenlere kadar çok değişik konularda arayanlar oluyor. Talepler bölgeden  bölgeye göre değişebiliyor. Özellikle ev hanımlarından çok sık gelen bilgi  talebiyle karşılaşıyoruz. Ev hanımları camlarını sildiklerinde ve çamaşırlarını  astıklarında, emeklerinin boşa gitmesini istemedikleri için arayıp yağmur ve toz  fırtınası beklenip beklenmediğini soruyor. Halı yıkamadan önce hava durumunu  merak eden kadınlar da bize ulaşıyor. Çocuğunu parka götürmek isteyen de pikniğe  gitmeyi planlayan da arıyor."
 
 
Türkiye'nin tüm hava sahası kapsama alanında
 
Türkiye'de en fazla hortum olaylarının yaşandığı bölgede  bulunduklarına dikkati çeken Gültekin, "Dünyanın en modern radarları bizde  mevcut. Türkiye genelindeki yaklaşık 20 radarla tüm hava sahamızı kapsama alanına  almış durumdayız. Antalya radarımız da 360 kilometre yarıçapındaki alanı tarıyor.  Tüm olumsuz hava olaylarını önceden duyurarak vatandaşlarımızın önlem almasını  sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Hava tahmini veren çok sayıda yetkisiz internet sitesi bulunduğuna  değinen Gültekin, en doğru bilgiye ulaşmak için meteorolojinin sitesi ve mobil  uygulamasının kullanılmasını önerdi.

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