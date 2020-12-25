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Meteoroloji duyurdu! Hafta sonu hava nasıl olacak?

25 Aralık 2020 Cuma - 22:17 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 22:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş uyarı geldi. İstanbul'da da hissedilen sıcak hava artmaya başlayacak. Ülke genelinde hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.


Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, batı kesimler dışında genelinde ülke önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise hava sıcaklıklarının şöyle olması tahmin ediliyor:
 
Ankara’da 13, İstanbul ve İzmir’de 17, Antalya ve Adana’da 19, Samsun’da 20, Trabzon’da 19, Erzurum’da 2, Diyarbakır’da 10 derece civarında olacak.
 
ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARI 
 
Kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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