Meteoroloji duyurdu! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş uyarı geldi. İstanbul'da da hissedilen sıcak hava artmaya başlayacak. Ülke genelinde hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, batı kesimler dışında genelinde ülke önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise hava sıcaklıklarının şöyle olması tahmin ediliyor:

ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARI