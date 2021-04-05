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Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı!

AA |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 14:30 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 14:30

Meteoroloji'den son dakika uyarısı. İller tek tek sıralandı. Yarın etkili olacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile bazı illerde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye  genelinde hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu  Karadeniz, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum ve Kars  çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Ardahan  çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
 
Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç  Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun  doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat)  şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege'de zaman zaman  fırtınanın kuvvetli (60-90 kilometre/saat) olması öngörülüyor.
 
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda ise çığ  oluşma riski bulunuyor.
 

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