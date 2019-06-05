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Meteoroloji'den yağış uyarısı!

05 Haziran 2019 Çarşamba - 7:40 | Son Güncelleme : 05 06 2019 - 7:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün birçok il için yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun,Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belilrtiliyor.
 
Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 

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