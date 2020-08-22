Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Turuncu alarm

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Trabzon'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Giresun'un doğusu, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Sinop, Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu 'nun doğusu ile Karabük, Kastamonu Siirt çevreleri ve Kayseri 'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ İÇİN TURUNCU ALARM

Bugün Trabzon 'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin ’in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde Giresun 'un doğusunda, pazar günü Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji , bölgede yaşayan vatandaşları, sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Uyarı, meteorolojik hadise lerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan renk kodu sistemi kapsamında "turuncu" kategoride yer aldı. Hava durumu nun tehlikeli olduğu turuncu kategoride, tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülüyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Vatandaşların, çok tedbirli olması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminleri takip etmesi gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 36, Az bulutlu.

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 36, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 33, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçeleri ile zamanla batısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA: 29, Parçalı bulutlu.

VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR: 34, Parçalı az bulutlu.

GAZİANTEP: 33, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu.