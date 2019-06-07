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Meteoroloji'den uyarı geldi! O illerde...

07 Haziran 2019 Cuma - 7:30 | Son Güncelleme : 07 06 2019 - 8:07

Meteoroloji, Ankara, Yozgat, Çankırı'nın da aralarında bulunduğu bazı iller için için sağanak yağmur uyarısında bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son  değerlendirmelere göre  Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin  parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz  kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Van'ın kuzey ve  doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü  sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. 
 
Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,  öğle saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'in iç  kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
 
 
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
 
 
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Ankara, Çankırı, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, öğle saatlerinde bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bayburt hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
 
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji sağanak yağmur sıcak hava iller Ankara Çankırı Kırıkkale Yozgat
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