Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yurda giriş yaptı, kuvvetli geliyor

Mart ayı mevsim normallerinde ilerliyor. Güneşli bir havanın hakim olduğu hafta sonundan sonra ülke geneli yağışlara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle salı gününe dikkat çekerek kuvvetli sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

Mart ayı ile beraber hava sıcaklıkları yurt genelinde yer yer yükselirken herkes kar yağışının yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Hava sıcaklıklarının yarın (Pazar) artmaya devam edeceği Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Pazar günü yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Ege kıyılarında yer yer yağış yaşanabilir.

SAĞANAK GELİYOR

Pazartesi günü yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Doğuda yağmur yerini kara bırakacak. Özellikle Ege Kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan yurt genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

Çarşamba günü yurt genelinde yağış devam ediyor. Karadeniz , Ege, Marmara 'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Bolu , Kütahya ve Afyonkarahisar 'da da kar yağışı görülecek.

Perşembe günü kar yağışı yurdun iç kesimlerine ilerleyecek. Öte yandan yurt genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.