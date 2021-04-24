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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarından itibaren başlıyor

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 17:54 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 17:56

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Erzurum ve Erzincan'da yarın saatteki hızı 60-80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen kuvvetli fırtına bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ilde  rüzgarın yarın sabahtan itibaren yer yer fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor.
 
Güneyden esecek rüzgarın öğle vakti saatteki hızının 30-60 kilometreyi  bulması, kısa süreli kuvvetli fırtınanın ise saatteki hızının 60-80 kilometre  olması bekleniyor.
 
Yarın akşam etkisini yitireceği tahmin edilen fırtına nedeniyle ağaç  ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile karbonmonoksit zehirlenmesi  gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Erzurum Erzincan kuvvetli fırtına
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