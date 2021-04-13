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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarın...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Bazı iller kar ve kuvvetli sağanak yağışlı geçecek. İstanbul için de bir açıklama geldi, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri uyardı, İstanbul ve Trakya'da kuvvetli rüzgar ile fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği, ulaşımda da aksamaların yaşanabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Ordu, Tokat, Sivas ve K. Maraş çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz'in batısı, İzmir kıyıları, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.