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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sel, fırtına, yıldırım, dolu, heyelan çok kuvvetli geliyor... Bugünden itibaren fena vuracak!
Meteoroloji'den son dakika açıklaması... Sel, fırtına, yağmur... Çok kuvvetli geliyor. Cuma günü itibarıyla başlayıp salı gününe kadar sürecek. İl il uyarı geldi. Fena vuracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde selin vurduğu Orta ve Karadeniz kıyıları için çok şiddetli yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşlar uyarıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler...
Meteroloji'den son dakika duyurusu! Bugün itibarıyla başlıyor. Çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.