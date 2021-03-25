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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Salıya kadar...

DHA |  25 Mart 2021 Perşembe - 16:10 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 16:10

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Tarih ve saat verildi. İller tek tek sıralanıp uyarıldı. Bugün akşam saatlerinde başlıyor. Salı gününe kadar sürecek. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için 'zirai don' uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 13'üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin 5 il için don ve yağış uyarısı şöyle:
 
"Bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının Cumartesi (27.03.2021) öğle saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir. Cuma (26.03.2021) gününden, Salı (30.03.2021) günü sabah saatlerine kadar bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğinden özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir."
 
 

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