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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saat verildi, kar ve yağmur geliyor

28 Mart 2021 Pazar - 8:50 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 8:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yurt genelinde etkili olacak hava durumu ile ilgili son veriler paylaşıldı. Yurt genelinde bugün itibarıyla sıcaklıkların 3-6 derece artması beklenirken, hafta ortasında yeniden kar ve yağmur yağışının etkisiyle sıcaklıkların düşeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
 
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülke genelinde 3-6 derece artması bekleniyor.
 
RÜZGAR: Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatılı, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
UYARILAR
 
Zirai Meteorolojik Uyarı: Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
 
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
 
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
 
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
 
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu
 
KAYSERİ °C, 8°C
Az bulutlu
 
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
 
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
 
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
 
KASTAMONU °C, 10°C
Az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KARS °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
 
SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu

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