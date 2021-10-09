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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor, tersine döndü...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi. Çok sayıda ilde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Hava tersine döndü. 13 il için flaş uyarı yapıldı. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 4 dereceye kadar artacak. MGM yeni haritayı paylaştı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklaması...