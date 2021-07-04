Gazetevatan.com » Yaşam » Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Peş peşe açıklamalar yapıldı! Bugün başlıyor...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Peş peşe açıklamalar yapıldı! Bugün başlıyor...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor. Günlerce sürecek. Bugün başlıyor. Çok sayıda il için peş peşe uyarılar yapılıyor. Pazartesi günü sağanak yağış yurdun büyük kesimini terk etse de belli bölgelerde yine etkisini gösterecek. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Osmaniye, Gümüşhane, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak. Salı gününe de sağanak yağış etkisini gösterecek. Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars ve Artvin'de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte sağanak yağış beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Meteoroloji haftalık hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre pazar günü doğu kesimlerde hava sıcaklığı hissedilebilir derecede azalacak. Hafta genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan yurt genelinde aşırı yağışların yaşandığı bölgelerde sel meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.