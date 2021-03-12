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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O güne dikkat, kuvvetli olacak

12 Mart 2021 Cuma - 21:57 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 21:57

Mart ayı güneşli yer yer sağanak yağışlı devam ederken yurdun bir bölümünde de kar yağışı etkisini gösterdi. Meteorolojik verilere göre, salı günü ile birlikte kar yağışının yurdun büyük bir bölümünde yeniden etkisini göstereceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporlarına göre; cumartesi günü yurdun büyük kesiminde güneş yüzünü gösterecek. Yağış beklenmiyor. Pazar günü ise Ege ve Akdeniz Kıyılarına yağmur uğrayacak. İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya, Denizli ve Mersin'de yağış bekleniyor.
 
PAZARTESİ YAĞIŞ GELİYOR 
 
Pazartesi günü yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Doğuda yağmur yerini kara bırakacak. Özellikle Ege Kıyılarında kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
 
Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışının iç bölgelere ilerlemesi bekleniyor. Ankara, Eskişehir ve Bolu'da kar etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.
 
Çarşamba günü yurt genelinde yağış devam ediyor. Karadeniz, Ege, Marmara'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç kesimleri ve doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.
 
YURTTA HAVA DURUMU 
 
Hava sıcaklıklarının, hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 

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Mart sağanak yağış Meteoroloji son dakika
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