Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporuna göre Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara 'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya 'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir 'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Tekirdağ, Parçalı, batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli Edirne ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra İzmir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 7°C

Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 5°C

Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 5°C

Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu