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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

31 Aralık 2020 Perşembe - 8:10 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 8:12

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporuna göre Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
 
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı, batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
BURSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
 
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
EGE
 
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra İzmir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu
 
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
 
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu
 
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
GÜMÜŞHANE °C, 7°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu
 
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
MALATYA °C, 5°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
VAN °C, 5°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu
 
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu

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