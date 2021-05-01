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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 8:25 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 8:32

Meteoroloji'den flaş uyarı geldi. Kuvvetli olacak. 3 bölgede sağanak yağış. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
KARS'TA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
 
Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
 
 
SICAKLIKLAR KUZEY VE İÇ KESİMLERDE ARTIYOR
 
Hava sıcaklıklarının Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
 
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
 
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalıbulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
 
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
 
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SİNOP °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
 
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
IĞDIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
 
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
 
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

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