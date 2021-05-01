Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den flaş uyarı geldi. Kuvvetli olacak. 3 bölgede sağanak yağış. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sivas, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu 'nun doğusu ile Tokat Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARS'TA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz 'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR KUZEY VE İÇ KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu 'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz 'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalıbulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu