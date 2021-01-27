Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil 20 ilde kar yağışı...

Beklenen kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı ne kadar devam edecek sorusunun cevabı merak edilirken Meteoroloji'den yeni açıklama geldi.
Meteoroloji'de yer alan bilgilere göre; Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'de çığ tehlikesine karşı turuncu uyarı yayınlandı.
Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Ankara için ise sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.
Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
VALİLİK UYARDI
Ankara Valiliği, gece saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiğini belirterek, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmasını istedi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Meteorolojik verilere göre, Ankara'da halen yağmur olarak devam eden yağışın gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını rica ediyoruz."
KAR BEKLENEN İLLER:
EDİRNE
Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan soğuk hava Edirne'de de etkili oluyor. Edirne'de kar yağacak mı?
-3°C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
0°C, 5°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batı ve yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı
KIRKLARELİ
-5°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KOCAELİ
1°C, 5°C
Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
AFYONKARAHİSAR
-2°C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ
2°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR
3°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
MANİSA
1°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
ANTALYA
5°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ISPARTA
-2°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI, ANKARA HAVA DURUMU?
-1°C, 1°C
Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇANKIRI
0°C, 2°C
Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
ESKİŞEHİR
-2°C, 1°C
Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA
-2°C, 4°C
Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
BOLU
-1°C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE
2°C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KASTAMONU
-1°C, 1°C
Çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM
-4°C, 2°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı
HAKKÂRİ
-4°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
SİİRT
4°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı