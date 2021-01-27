Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil 20 ilde kar yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.

VALİLİK UYARDI

Ankara Valiliği, gece saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiğini belirterek, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmasını istedi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Meteorolojik verilere göre, Ankara'da halen yağmur olarak devam eden yağışın gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını rica ediyoruz."

KAR BEKLENEN İLLER:

EDİRNE

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan soğuk hava Edirne 'de de etkili oluyor. Edirne'de kar yağacak mı?

-3°C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

0°C, 5°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batı ve yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı

KIRKLARELİ

-5°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KOCAELİ

1°C, 5°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

AFYONKARAHİSAR

-2°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ

2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR

3°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

MANİSA

1°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANTALYA

5°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA

-2°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

-1°C, 1°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI

0°C, 2°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR

-2°C, 1°C

Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA

-2°C, 4°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

BOLU

-1°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE

2°C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KASTAMONU

-1°C, 1°C

Çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM

-4°C, 2°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı

HAKKÂRİ

-4°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

SİİRT

4°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı