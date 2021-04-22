22 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.330 0.00 EURO 9,9280 0.63
USD 8,2510 0.88 ALTIN 473,290 0.30 BIST 1330 0.00 EURO 9,9430 0.78 USD 8,2630 1.03 ALTIN 473,230 0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İlleri tek tek uyardı

22 Nisan 2021 Perşembe - 8:01 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 8:01

Meteoroloji'den flaş uyarı geldi. İlleri tek tek sıraladı. Bugün itibariyle Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
 
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
 
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz bölümünün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
 
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri ile bölgenin güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
IĞDIR °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
KARS °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
VAN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
ADIYAMAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 

ETİKETLER

meteorolji iller kritik uyarı sağanak yağmur istanbul ankara çankırı sivas yozgat kırşehir nevşehir kayseri karadeniz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.