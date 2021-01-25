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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Geri dönüyor, o gün...

25 Ocak 2021 Pazartesi - 8:28 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 8:28

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Beklenen kar yağışı için tarih belli oldu. Kar İstanbul'a geri dönecek. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısında sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yeni haftada hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde kar yağışı etkisini devam ettirecek. Hangi bölgede vatandaşlar çığ tehlikesine karşı uyarıldı? İşte son dakika hava durumu tahminleri...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.
 
 
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
 
İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
 
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Akşam saatlerinde Kıyı Ege’den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
 
İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
 
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda salı gününden sonra sıcaklıkların düşeceği ve Trakya, Marmara'nın batısı ve güneyinde kar yağışı beklendiği duyuruldu. İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
EGE
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
MANİSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
AKDENİZ
 
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.
 
ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
 
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
 
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
 
KONYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile Kastamonu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
 
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
 
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
 
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte, yer yer pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HAKKÂRİ °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KARS °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
 

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