Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fena geliyor! Sıcaklıklar düşüyor! İl il uyarı geldi... Bugün itibarıyla...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak. Fena geliyor. Sıcaklıklar düşüyor. Bugün itibarıyla başlıyor. Çok sayıda il etkilenecek. Bölge bölge belli oldu. İşte hava durumuyla ilgili son dakika gelişmesi...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.