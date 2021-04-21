Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün...

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bugün fırtına beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, rüzgarın bugün Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Güney, iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ülkenin doğusunda beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bilecik çevreleri öğle saatlerinden sonra bölgenin batı ve güney kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu, ğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve İzmir'in kuzey çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun bugün parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 4°C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinin; bugün öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey, Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam Düzce çevreleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve bugün öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında kalan yerleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında kalan yerler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in, bugün Samsun hariç bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli ve Bitlis çevrelerinin bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu