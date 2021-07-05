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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceden itibaren başlıyor... Çok kuvvetli geliyor... Salı, çarşamba, perşembe, cuma günü çok sayıda ilde...
Meteoroloji'den son dakika flaş açıklama geldi. Çok kuvvetli geliyor. Nadir gözüküyor. Bu gece itibarıyla başlıyor... Salı, çarşamba, perşembe, cuma günü çok sayıda ili kapsıyor. Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Birçok ilde şiddetli yağışlar yeniden başlıyor. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve çevre illeri için çok kuvvetli sağanak yağışı uyarısında bulundu. Uçar açıklamasında beklenen sağanak yağışının sel ve su baskınlarına neden olabileceğini belirterek ‘Son yıllarda nadir olarak görülen cinsten’ ifadesini kullandı.
Meteoroloji'den peş peşe flaş açıklamalar. Çok kuvvetlii olacak. Çok nadir görülüyor. Meteroloji uzmanından son dakika açıklaması geldi. Bu gece saat 03.00 itibarıyla başlıyor. Salı, çarşamba, perşembe, cuma günü çok sayıda ili kapsıyor. Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve çevre illeri için çok kuvvetli sağanak yağışı uyarısında bulundu.